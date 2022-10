Το 6ο γκολ του Τάσου Δουβίκα στη σεζόν με τη φανέλα της Ουτρέχτης ήταν εκπληκτικό. Η ομάδα του πήρε το “διπλό” επί της Χέρενφεν με 2-1, σε ματς για την 12η αγωνιστική στην Eredivisie.

Με τον Βασίλη Μπάρκα βασικό κάτω από τα δοκάρια της και τον Τάσο Δουβίκα να “απαντά” στο γκολ του Σίντνεϊ Φαν Χόιντονκ (33΄) ισοφαρίζοντας στο 44΄, η Ουτρέχτη έφυγε νικήτρια με 2-1 από το «Abe Lenstra Stadion» απέναντι στη γηπεδούχο Χέρενφεν,

Τη νίκη στην ομάδα του Εντρίκους Φράιζερ έδωσε ένας αμυντικός, ο στόπερ Μοντιμπό Σανιά, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 66΄ κι επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ανέλθουν στην 7η θέση, με παιχνίδι περισσότερο.

Tasos Douvikas 6th goal of the season is an absolute bullet!



Goodness gracious… pic.twitter.com/JZJXhyulxX