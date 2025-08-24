Αθλητικά

Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στο Κόμο – Λάτσιο και υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του

Άνοιξε λογαριασμό ο διεθνής Έλληνας επιθετικός στη φετινή σεζόν
Ο Τάσος Δουβίκας με τη φανέλα της Κόμο
Antonio Saia/LaPresse via AP

Ο Τάσος Δουβίκας πρωταγωνίστησε στη σπουδαία νίκη της Κόμο επί της Λάτσιο με 2-0, στην πρεμιέρα της Serie A.

O Tάσος Δουβίκας πήρε φανέλα βασικού από τον Σεσκ Φάμπρεγας στον εντός έδρας αγώνα της Κόμο με τη Λάτσιο για την πρώτη αγωνιστική της Serie A και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. 

Στο 47ο λεπτό ο Έλληνας επιθετικός τροφοδοτήθηκε ιδανικά με μία κάθετη από τον Νίκο Παζ και έτρεξε στον ελεύθερο χώρο, πλασάροντας, καθώς έπεφτε στο χορτάρι.

To τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Νίκο Παζ, ο οποίος από δημιουργός, έγινε εκτελεστής.

Αθλητικά
