«Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν πάρει Champions League» σύμφωνα με το Athletic

Ο Παναθηναϊκός απέχει 15 χρόνια από την τελική φάση του Champions League, έχοντας όμως καταφέρει να αφήσει ένα σημαντικό όνομα στη διοργάνωση των… αστέρων.

Σύμφωνα με το διεθνές Μέσο “The Athletic”, ο Παναθηναϊκός κατατάσεται στους δέκα μεγαλύτερους συλλόγους που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League, αναγνωρίζοντας το παρελθόν του “τριφυλλιού” στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναφορά του Athletic βασίζεται στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός παραμένει η μοναδική ελληνική ομάδα με συμμετοχή σε τελικό της διοργάνωσης, το 1971 στο Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ.

Η συγκεκριμένη λίστα, δημοσιεύθηκε με αφορμή την αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δυο ομάδων που βρίσκονται στα ημιτελικά του φετινού Champions League αλλά δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα με… τα μεγάλα αυτιά.

Atletico Madrid host Arsenal in the first leg of their Champions League semi-final tonight. A place in the final in Budapest at the end of the month is at stake, of course, but so too is club history.



Atletico and Arsenal are arguably the two biggest clubs in Europe never to… pic.twitter.com/jldFUqXHbh — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 29, 2026

Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην έκτη θέση αυτού του Top-10, όπου βρίσκονται επίσης οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς, κατά σειρά.