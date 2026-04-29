«Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν πάρει Champions League» σύμφωνα με το Athletic

Το “τριφύλλι” βρίσκεται μέσα στη συγκεκριμένη λίστα του γνωστού Μέσου
Ο Παναθηναϊκός απέχει 15 χρόνια από την τελική φάση του Champions League, έχοντας όμως καταφέρει να αφήσει ένα σημαντικό όνομα στη διοργάνωση των… αστέρων.

Σύμφωνα με το διεθνές Μέσο “The Athletic”, ο Παναθηναϊκός κατατάσεται στους δέκα μεγαλύτερους συλλόγους που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League, αναγνωρίζοντας το παρελθόν του “τριφυλλιού” στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η αναφορά του Athletic βασίζεται στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός παραμένει η μοναδική ελληνική ομάδα με συμμετοχή σε τελικό της διοργάνωσης, το 1971 στο Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ.

Η συγκεκριμένη λίστα, δημοσιεύθηκε με αφορμή την αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δυο ομάδων που βρίσκονται στα ημιτελικά του φετινού Champions League αλλά δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα με… τα μεγάλα αυτιά.

Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην έκτη θέση αυτού του Top-10, όπου βρίσκονται επίσης οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς, κατά σειρά.

