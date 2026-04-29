Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Τέλης Μυστακίδης και Αντρέα Τρινκιέρι θα δουν από κοντά το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (29/04/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την Μπιλμπάο στην έδρα της για το δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Τέλη Μυστακίδη και τον επόμενο προπονητή της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι να δίνουν το “παρών”.

Ο Τέλης Μυστακίδης και ο Αντρέα Τρινκιέρι ταξίδεψαν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, λίγο πριν αλλάξει η ομάδα διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “δικέφαλος του Βορρά” αναμένεται να αγωνιστεί την αγωνιστική περίοδο 2026-27 στο Eurocup, με στόχο την είσοδο στη Euroleague τα επόμενα χρόνια, γεγονός που έχει φέρει και τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό στη Θεσσαλονίκη ενόψει της νέας σεζόν.

Από εκεί και πέρα, στο Μπιλμπάο θα βρίσκονται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, με τον ομόλογό του στον ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.