Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στο Κόμο – Σασουόλο στη Serie A

Έκτο γκολ για τον Τάσο Δουβίκα στην Ιταλία τη φετινή σεζόν
Ο Τάσος Δουβίκας σε αγώνα της Κόμο
Ο Τάσος Δουβίκας σε αγώνα της Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην Ιταλία με τη φανέλα της Κόμο και κατάφερε να πετύχει ένα ακόμη γκολ στη Serie A, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Σασουόλο.

Στο 14ο λεπτό του Κόμο – Σασουόλο για τη 13η αγωνιστική της Serie A, ο Τάσος Δουβίκας κατάφερε να υποδεχθεί με υπέροχο τρόπο την μπάλα μέσα στην περιοχή και να πλασάρει πέφτοντας, για το 1-0 της ομάδας του στο ματς.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έφθασε έτσι τα 6 γκολ στη φετινή σεζόν και οδηγεί την Κόμο σε μία φοβερή πορεία στη Serie A, όπου βρίσκεται πλέον στις θέσεις που δίνουν “εισιτήρια” για την Ευρώπη.

Η Κόμο κράτησε το προβάδισμα με το γκολ του Δουβίκα, μέχρι το ημίχρονο του αγώνα.

