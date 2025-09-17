Ο Τεντόγλου έμεινε εκτός μεταλλίων κάνοντας μόνο τρεις προσπάθειες στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Τέσσερα χρόνια από την επιβλητική εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Τόκιο, με στόχο την πρωτιά στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου. Χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους και διεκδικεί το 12ο του χρυσό μετάλλιο και το… repeat στη διοργάνωση.
Ο Μίλτος τεντογλου δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που είχε και έμεινε εκτός μεταλλίων,κάνοντας μόνο τις τρεις πρώτες προσπάθειες που είχε -αρχικά- δικαίωμα να κάνει
11ος ο τεντόγλου και τέλος ο τελικός του μήκους
Η ώρα του Λεσκάι
Ο Λέστερ Λεσάι όμως έχει δύο άκυρα
Μένει ένας ακόμα ισπανός. Εάν δεν περάσει τον τεντόγλου, ο Έλληνας αθλητής θα κάνει την 4η του προσπάθεια
Άκυρη η προσπάθεια του πρώτου Ισπανού που βρίσκεται πίσω από τον Τεντόγλου
Εάν ένας από τους δύο Ισπανούς περάσουν τον Τεντόγλου, ο αγώνας του τελειώνει εδώ
Έπεσε 10ος ο Τεντόγλου
Ο Εχάμερ ανεβαίνει στα 8.30μ και στην 3η θέση
"Δεν έχω άλλη προσπάθεια" είπε ο Τεντόγλου στον Πομάσκι!!!
Έγκυρο το άλμα αλλά μικρό, 7,67μ
Η σειρά του Τεντόγλου για την 3η του προσπάθεια
Άκυρος ο Λεσκάι
Η σειρά του Λεσκάι
Έπεσε 9ος ο Τεντόγλου
Από την μετάδοση της ΕΡΤ έκαναν λόγο για κράμπες. ο Τεντόγλου προσπαθεί να κερδίσει χρόνο κι έτσι να δοκιμάσει το επόμενό του άλμα
Προσπαθεί να σπριντάρει και να δει πως θα αγωνιστεί, ο Έλληνας πρωταθλητής
Στην 8η θέση πλέον ο Τεντόγλου
Ο Γκέιλ ήταν άκυρος στη δεύτερή του προσπάθεια κι έτσι έπεσε δεύτερος
Ο Γιουχάο Σι στα 8.33μ. και περνά στην 1η θέση, γιατί έχει καλύτερο 2ο άλμα
Κάνει κινήσεις και μαλάξεις ο Τεντόγλου, δεν έχει "αφήσει" τον τελικό
Έπεσε 7ος ο Τεντόγλου, τον προσπέρασε κι άλλος αθλητής
Έμεινε τρίτος ο Φουρλάνι
Ο Σαραμπογιούκοφ πέρασε δεύτερος με άλμα στα 8.19μ.
Τώρα όμως έχει πέσει 6ος
Ο Τεντόγλου είχε πρόβλημα στο αριστερό πόδι, αλλά τώρα έχει ενοχλήσεις και στο δεξί
Ο Φουρλάνι στα 8,13μ. και στη 2η θέση
Επόμενος θα πηδήξει ο Φουρλάνι
Πονάει πολύ είπε ο Έλληνας αθλητής, προς τον Πομάσκι
Νιώθει έντονη ενόχληση
Την έβγαλε άκυρη τη δεύτερη
Δεύτερη προσπάθεια από Τεντόγλου
Στο τέλος των πρώτων προσπαθειών του τελικού ο Τεντόγλου είναι 5ος
Άκυρος ο Λεσκάι
Έτσι θα ολοκληρωθούν οι πρώτες προσπάθειες των αθλητών στον τελικό
Η σειρά του άλλου Ισπανού, Λέστερ Λεσκάι
7,76μ. πήδηξε ο Ισπανός
Ο Ισπανός Χάιμε Γκουέρα θα περιμένει την ολοκλήρωση του ημιτελικού των 400 μ. με εμπόδια γυναικών
Αυτή τη στιγή, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει όλοι οι αθλητές την πρώτη τους προσπάθεια, ο Τεντόγλου είναι 5ος
Το φοβερό άλμα του Γκέιλ
Στα 7,95μ. ο Εχάμερ, περνά 2ος
Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου
Άκυρος ο Ιταλός
Η σειρά του Φουρλάνι
8.33 ο Γκέιλ στην πρώτη του προσπάθεια - Μεγάλο άλμα
7,83 το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
Δεν το ακύρωσε τελικά
Δεν είναι καλό το πρώτο του άλμα, το έβγαλε μάλιστα άκυρο
Έτοιμο για την πρώτη του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου
Τη 12άδα συμπλήρωσαν ο Ισπανός Χάιμε Γκέρα (8,13μ.), Σουηδός Τομπίας Μόντλερ (8,11μ.), ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,10μ.), ο Κινέζος Γιουχάο Σι (8,08μ.), ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι (8,07μ.), ο Αμερικανός Αϊζακ Γκράιμς (8,04μ.), ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ (7,99μ.) και ο Κινέζος Μινγκούν Ζανγκ (7,98μ.)
Το όριο πρόκρισης πέτυχαν επίσης ο -κουβανικής καταγωγής- Ισπανός Λέστερ Λεσκάι με 8,21μ. και ο Τζαμαϊκανός Νικαόλι Γουίλιαμς, που έκανε ακριβώς 8,15μ.
Την κορυφαία επίδοση του προκριματικού πέτυχε (στην τρίτη προσπάθειά του) ο Τζαμαϊκανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Ντόχα, Τατζέι Γκέιλ, με 8,28μ.
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των αθλητών - Πρώτος, εμφαίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου
Εάν δεν αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό
14:49 θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους
Αγωνίζεται πρώτος και, όπως έκανε και στον προκριματικό, θέλει από νωρίς να στείλει το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του
Παρά τις ενοχλήσεις που έχει στο πόδι που πατάει, ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να “τελειώσει” τον αγώνα από τις πρώτες προσπάθειες
Η προσπάθεια που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό του μήκους
Ένα μετάλλιο που θα είναι το 27ο της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και θα ακολουθήσει αυτό του Εμμανουήλ Καραλή (το 2022 ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν)
Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι -με φετινό ατομικό ρεκόρ τα 8,46μ- θα κληθεί να διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό (έχει 11 από το 2018 μέχρι σήμερα)
Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους έκανε προσπάθεια στα 8,17μ. έπιασε το όριο πρόκρισης (8,15μ.), με πάτημα στα 12.6 εκ. μακριά από τη βαλβίδα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα
Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική εδώ και εβδομάδες, είναι έτοιμος να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο — και το είχε κάνει με εντυπωσιακό τρόπο
Ο Μίλτος Τεντόγλου, είναι το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος και συμμετέχει στον τελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο
