Ο Τεντόγλου έμεινε εκτός μεταλλίων κάνοντας μόνο τρεις προσπάθειες στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Τέσσερα χρόνια από την επιβλητική εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Τόκιο, με στόχο την πρωτιά στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου. Χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους και διεκδικεί το 12ο του χρυσό μετάλλιο και το… repeat στη διοργάνωση.