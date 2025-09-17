Αθλητικά

Ο Τεντόγλου έμεινε εκτός μεταλλίων κάνοντας μόνο τρεις προσπάθειες στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα προσπαθήσει να κάνει το back-to-back σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου
Ο Μίλτος Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τέσσερα χρόνια από την επιβλητική εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Τόκιο, με στόχο την πρωτιά στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου. Χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους και  διεκδικεί το 12ο του χρυσό μετάλλιο και το… repeat στη διοργάνωση.

15:49 | 17.09.2025
15:48 | 17.09.2025

Ο Μίλτος τεντογλου δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που είχε και έμεινε εκτός μεταλλίων,κάνοντας μόνο τις τρεις πρώτες προσπάθειες που είχε -αρχικά- δικαίωμα να κάνει

15:40 | 17.09.2025

11ος ο τεντόγλου και τέλος ο τελικός του μήκους

15:40 | 17.09.2025

Η ώρα του Λεσκάι

15:38 | 17.09.2025

Ο Λέστερ Λεσάι όμως έχει δύο άκυρα

15:38 | 17.09.2025

Μένει ένας ακόμα ισπανός. Εάν δεν περάσει τον τεντόγλου, ο Έλληνας αθλητής θα κάνει την 4η του προσπάθεια

15:34 | 17.09.2025

Άκυρη η προσπάθεια του πρώτου Ισπανού που βρίσκεται πίσω από τον Τεντόγλου

15:34 | 17.09.2025

Στην 4η προσπάθεια θα συνεχίζουν οι 10 πρώτοι αθλητές, στην αμέσως επόμενη οι πρώτοι 8 και στην επόμενοι οι 6

15:33 | 17.09.2025

Εάν ένας από τους δύο Ισπανούς περάσουν τον Τεντόγλου, ο αγώνας του τελειώνει εδώ

15:32 | 17.09.2025

Έπεσε 10ος ο Τεντόγλου

15:32 | 17.09.2025

Ο Εχάμερ ανεβαίνει στα 8.30μ και στην 3η θέση

15:28 | 17.09.2025
15:27 | 17.09.2025

Και με αυτό το άλμα παρεμένει στην 9η θέση

15:26 | 17.09.2025

"Δεν έχω άλλη προσπάθεια" είπε ο Τεντόγλου στον Πομάσκι!!!

15:25 | 17.09.2025

Έγκυρο το άλμα αλλά μικρό, 7,67μ

15:24 | 17.09.2025

Η σειρά του Τεντόγλου για την 3η του προσπάθεια

15:24 | 17.09.2025

Άκυρος ο Λεσκάι

15:23 | 17.09.2025

Η σειρά του Λεσκάι 

15:23 | 17.09.2025

Έπεσε 9ος ο Τεντόγλου

15:22 | 17.09.2025

Άλμα στα 7.81μ. για τον Γκουέρα

15:21 | 17.09.2025

Από την μετάδοση της ΕΡΤ έκαναν λόγο για κράμπες. ο Τεντόγλου προσπαθεί να κερδίσει χρόνο κι έτσι να δοκιμάσει το επόμενό του άλμα

15:21 | 17.09.2025

Προσπαθεί να σπριντάρει και να δει πως θα αγωνιστεί, ο Έλληνας πρωταθλητής

15:20 | 17.09.2025

Στην 8η θέση πλέον ο Τεντόγλου

15:20 | 17.09.2025

Ο Γκέιλ ήταν άκυρος στη δεύτερή του προσπάθεια κι έτσι έπεσε δεύτερος

15:19 | 17.09.2025

Ο Γιουχάο Σι στα 8.33μ. και περνά στην 1η θέση, γιατί έχει καλύτερο 2ο άλμα

15:19 | 17.09.2025
15:18 | 17.09.2025
15:17 | 17.09.2025

Κάνει κινήσεις και μαλάξεις ο Τεντόγλου, δεν έχει "αφήσει" τον τελικό

15:17 | 17.09.2025

Έπεσε 7ος ο Τεντόγλου, τον προσπέρασε κι άλλος αθλητής

15:16 | 17.09.2025

Έμεινε τρίτος ο Φουρλάνι

15:14 | 17.09.2025

Ο Σαραμπογιούκοφ πέρασε δεύτερος με άλμα στα 8.19μ.

15:14 | 17.09.2025

Τώρα όμως έχει πέσει 6ος

15:13 | 17.09.2025

Ο Τεντόγλου είχε πρόβλημα στο αριστερό πόδι, αλλά τώρα έχει ενοχλήσεις και στο δεξί

15:11 | 17.09.2025

Ο Φουρλάνι στα 8,13μ. και στη 2η θέση

15:09 | 17.09.2025

Επόμενος θα πηδήξει ο Φουρλάνι

15:09 | 17.09.2025

Πονάει πολύ είπε ο Έλληνας αθλητής, προς τον Πομάσκι

15:09 | 17.09.2025

Νιώθει έντονη ενόχληση

15:08 | 17.09.2025

Την έβγαλε άκυρη τη δεύτερη

15:08 | 17.09.2025

Δεύτερη προσπάθεια από Τεντόγλου

15:07 | 17.09.2025

Στο τέλος των πρώτων προσπαθειών του τελικού ο Τεντόγλου είναι 5ος

15:07 | 17.09.2025

Άκυρος ο Λεσκάι

15:07 | 17.09.2025

Έτσι θα ολοκληρωθούν οι πρώτες προσπάθειες των αθλητών στον τελικό

15:06 | 17.09.2025

Η σειρά του άλλου Ισπανού, Λέστερ Λεσκάι

15:04 | 17.09.2025

7,76μ. πήδηξε ο Ισπανός

15:03 | 17.09.2025

Ο Ισπανός Χάιμε Γκουέρα θα περιμένει την ολοκλήρωση του ημιτελικού των 400 μ. με εμπόδια γυναικών

15:01 | 17.09.2025

Αυτή τη στιγή, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει όλοι οι αθλητές την πρώτη τους προσπάθεια, ο Τεντόγλου είναι 5ος

15:00 | 17.09.2025

Ο Αμερικανός Ιζαακ Γκιμς έκανε άλμα στα 7.77μ.

14:59 | 17.09.2025

Ο Κινέζος Μίνγκουν Ζανγκ έκανε άκυρη

14:58 | 17.09.2025

Ο Σαραμπογιούκοφ πήδηξε 7.88μ.και άφησε τέταρτο τον Μίλτο

14:57 | 17.09.2025

Το φοβερό άλμα του Γκέιλ

14:56 | 17.09.2025

Στα 7,95μ. ο Εχάμερ, περνά 2ος

14:53 | 17.09.2025

Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου

14:52 | 17.09.2025

Άκυρος ο Ιταλός

14:51 | 17.09.2025

Η σειρά του Φουρλάνι

14:50 | 17.09.2025

8.33 ο Γκέιλ στην πρώτη του προσπάθεια - Μεγάλο άλμα

14:50 | 17.09.2025

7,83 το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου

14:50 | 17.09.2025

Δεν το ακύρωσε τελικά

14:49 | 17.09.2025

Δεν είναι καλό το πρώτο του άλμα, το έβγαλε μάλιστα άκυρο

14:48 | 17.09.2025

Έτοιμο για την πρώτη του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου

14:47 | 17.09.2025

Τη 12άδα συμπλήρωσαν ο Ισπανός Χάιμε Γκέρα (8,13μ.), Σουηδός Τομπίας Μόντλερ (8,11μ.), ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,10μ.), ο Κινέζος Γιουχάο Σι (8,08μ.), ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι (8,07μ.), ο Αμερικανός Αϊζακ Γκράιμς (8,04μ.), ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ (7,99μ.) και ο Κινέζος Μινγκούν Ζανγκ (7,98μ.)

14:47 | 17.09.2025

Το όριο πρόκρισης πέτυχαν επίσης ο -κουβανικής καταγωγής- Ισπανός Λέστερ Λεσκάι με 8,21μ. και ο Τζαμαϊκανός Νικαόλι Γουίλιαμς, που έκανε ακριβώς 8,15μ. 

14:47 | 17.09.2025

Την κορυφαία επίδοση του προκριματικού πέτυχε (στην τρίτη προσπάθειά του) ο Τζαμαϊκανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Ντόχα, Τατζέι Γκέιλ, με 8,28μ.

14:46 | 17.09.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των αθλητών - Πρώτος, εμφαίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου

14:46 | 17.09.2025

Εάν δεν αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό

14:45 | 17.09.2025

14:49 θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους

14:45 | 17.09.2025

Αγωνίζεται πρώτος και, όπως έκανε και στον προκριματικό, θέλει από νωρίς να στείλει το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του

14:44 | 17.09.2025

Παρά τις ενοχλήσεις που έχει στο πόδι που πατάει, ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να “τελειώσει” τον αγώνα από τις πρώτες προσπάθειες

14:43 | 17.09.2025

Η προσπάθεια που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό του μήκους

14:43 | 17.09.2025

Ένα μετάλλιο που θα είναι το 27ο της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και θα ακολουθήσει αυτό του Εμμανουήλ Καραλή (το 2022 ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν)

14:42 | 17.09.2025

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι -με φετινό ατομικό ρεκόρ τα 8,46μ- θα κληθεί να διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό (έχει 11 από το 2018 μέχρι σήμερα)

14:41 | 17.09.2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους έκανε προσπάθεια στα 8,17μ. έπιασε το όριο πρόκρισης (8,15μ.), με πάτημα στα 12.6 εκ. μακριά από τη βαλβίδα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα

14:41 | 17.09.2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική εδώ και εβδομάδες, είναι έτοιμος να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο — και το είχε κάνει με εντυπωσιακό τρόπο

14:41 | 17.09.2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου, είναι το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος και συμμετέχει στον τελικό

14:41 | 17.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο

14:38 | 17.09.2025
