Ο τερματοφύλακας Αουντέρο σωριάστηκε μετά από ρίψη καπνογόνου, προσωρινή διακοπή στο Κρεμονέζε – Ίντερ

Το περιστατικό έγινε με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου στο ματς της Serie A
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Matteo Ciambelli

Η Ίντερ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Κρεμονέζε, με το ματς να έχει ένα σοκαριστικό περιστατικό, με την έναρξη της επανάληψης, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να βρίσκεται πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, μετά από ρίψη καπνογόνου.

Οι οπαδοί στο γήπεδο της Κρεμόνα “πάγωσαν” στο 49′, όταν ένα καπνογόνο έφυγε από το πέταλο των οπαδών τη Ίντερ και έσκασε σε απόσταση αναπνοής από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Εμίλ Αουντέρο.

Ο τερματοφύλακας της Κρεμονέζε σωριάστηκε αμέσως στο έδαφος πιάνοντας το κεφάλι, με τον διαιτητή να διακόπτει το ματς και τα ιατρικά επιτελεία να τρέχουν έντρομα προς το μέρος του, όπως και οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων.

Ο Αουντέρο δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και λίγα λεπτά αργότερα κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του και να συνεχίσει κανονικά τον αγώνα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόνωση της κατάστασης έπαιξε ο αρχηγός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των οπαδών της ομάδας του και τούς ζήτησε να ηρεμήσουν.

