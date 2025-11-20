Ο Τετέι απάντησε στον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Ανδρέα Τετέι, μέσω των social media, για να δεχθεί μια ανάλογη απάντηση από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Κηφισιά.

Ο Ανδρέας Τετέι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ποδοσφαίρου και την ίδια στιγμή είδε την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro) να του απονείμει το βραβείο ακτιβισμού για τη συνεισφορά του στην κοινωνική αφύπνιση γύρω από θέματα ρατσισμού και διακρίσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μια σειρά από stories στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια στο ντεμπούτο του 24χρονου φορ με την εθνική ποδοσφαίρου.

“Ο Ανδρέας Τετέι από την Κυψέλη δεν άφησε τις συνθήκες να τον καθορίσουν. Τώρα, φοράει τη γαλανόλευκη”. Σαν μουσικό “χαλί’ σχολίασε ο “Greek freak”, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα τραγούδι του Light.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ανδρέας Τετέι δεν άργησε να αντιδράσει. Ο διεθνής επιθετικός έκανε repost μια από τις αναφορές του Έλληνα σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, γράφοντας πως πάντα ήταν το πρότυπό του.

“Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν” σχολίασε για τον “Greek freak”.