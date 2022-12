Οι Μιλγουόκι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ στο παιχνίδι με τους Σάρλοτ Χόρνετς και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρήκε έτσι χρόνο συμμετοχής στο ματς.

Βοηθώντας σημαντικά και ο ίδιος στην άμυνα, είχε συμβολή στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά δέχθηκε και μία τεχνική ποινή για… υπερβάλλοντα ζήλο.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κατάφερε να κλέψει την μπάλα στην τελευταία επίθεση των Χόρνετς, αλλά το πανηγύρισε έξαλλα, με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή από τους διαιτητές. Πρόκειται για ένα σφύριγμα που έχει δοθεί φέτος σε πολλούς παίκτες για αντίστοιχο λόγο στο NBA, προφανώς μετά από νέα σχετική οδηγία στους ρέφερι του πρωταθλήματος.

Thanasis gets the steal at the end of the 3Q and then gets a technical for celebrating too hard pic.twitter.com/CU2B4Hav1P