Αθλητικά

Ο Θανάσης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησαν από κοντά τον αδερφό τους Άλεξ στη G League

Νέα εξαιρετική εμφάνιση του Άλεξ Αντετοκούνμπο με τους Γουισκόνσιν Χερντ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του, Άλεξ, στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του, Άλεξ, στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει φέτος μαζί του στο Μιλγουόκι και δύο από τα αδέρφια του, τον Θανάση και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον δεύτερο να αγωνίζεται στους Γουισκόνσιν Χερντ στη G League.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσει στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς στη G League και ήταν ξανά “διψήφιος” στην αναμέτρηση των Γουισκόνσιν Χερντ με τους Σιού Φολς, όπου έδωσαν το “παρών” και ο Θανάσης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο μικρός αδερφός της οικογένειας είχε 15 πόντους (5/8 σουτ), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο στο ματς, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Γιάννης και Θανάσης “έκλεψαν” πάντως την παράσταση στην κερκίδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
76
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo