Ο Θανάσης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησαν από κοντά τον αδερφό τους Άλεξ στη G League

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει φέτος μαζί του στο Μιλγουόκι και δύο από τα αδέρφια του, τον Θανάση και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τον δεύτερο να αγωνίζεται στους Γουισκόνσιν Χερντ στη G League.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσει στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς στη G League και ήταν ξανά “διψήφιος” στην αναμέτρηση των Γουισκόνσιν Χερντ με τους Σιού Φολς, όπου έδωσαν το “παρών” και ο Θανάσης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο μικρός αδερφός της οικογένειας είχε 15 πόντους (5/8 σουτ), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο στο ματς, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Γιάννης και Θανάσης “έκλεψαν” πάντως την παράσταση στην κερκίδα.