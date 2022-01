Ο Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του στο ATP Tour, επικρατώντας με 2-1 σετ [6-7(6), 7-6(5), 6-3] του Αρτούρ Ριντερκνές, στον τελικό της Αδελαΐδας.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας βρέθηκε πίσω στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Γάλλο, Νο58 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά κατάφερε να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στη συνέχεια και να πάρει τελικά το τρόπαιο, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο τη σεζόν.

Ο ταλαντούχος αθλητής ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια από τραυματισμός και βρίσκεται στη θέση Νο145 του κόσμου, αλλά φέτος έχει ήδη οχτώ νίκες, περισσότερες δηλαδή από ό,τι όλη την περασμένη χρονιά. Η κατάκτηση του τίτλου ήρθε δε, μέσα στο “σπίτι” του, αφού έχει γεννηθεί στην Αδελαΐδα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στο τέλος της αναμέτρησης και να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Παράλληλα όμως, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και με… φόρα στο Australian Open, για το οποίο έχει wild card και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Ράφαελ Ναδά στο δεύτερο γύρο.

