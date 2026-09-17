Ο Αρμάντο Γκονζάλες αφιέρωσε στη μητέρα του το γκολ με τη Γιαγκελόνια: «Μαμά, χρόνια πολλά, αυτό ήταν για σένα»

Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια για το πρώτο τρίποντο στο Europa League και αφιέρωσε το γκολ του στη μητέρα του, η οποία είχε γενέθλια.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή την πολωνική ομάδα, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να ξεκλειδώνει την άμυνα των αντιπάλων μέσα από τη μικρή περιοχή και αφιέρωσε το γκολ του στη μαμά του για τα γενέθλιά της, προσφέροντας μία συγκινητική στιμγμή.

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«Είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα γιατί έχει γενέθλια η μαμά μου. Μαμά, σ’ αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά και αυτό το γκολ ήταν για σένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο «Ορμίγκα».

Ο Γκονζάλες κατάφερε να πετύχει και κάτι που έχει κάνει το είδωλό του, ο Τσιτσαρίτο, καθώς αμφότεροι σκόραραν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ημέρα ανεξαρτησίας στο Μεξικό.

Για την πρώτη σκέψη μετά το γκολ: «Ήθελα να πάρω την μπάλα για να ψάξουμε γρήγορα ακόμη ένα γκολ, αλλά είδα ότι όλοι έμειναν για να πανηγυρίσουν και είπα “εντάξει, ας το γιορτάσουμε”. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό για αυτές τις τόσο όμορφες ευκαιρίες, πρώτα να παίξω στην Ευρώπη και τώρα να συνεχίζω να σκοράρω».

Για το παιδικό του όνειρο: «Μου ήρθαν στο μυαλό όλες εκείνες οι φορές που, όταν ήμουν παιδί, έβλεπα Europa League και Champions League και ήθελα να αγωνιστώ σε αυτά τα γήπεδα. Τώρα βρίσκομαι εδώ και θα συνεχίσω να δουλεύω για να παρουσιάζω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».