Ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ «κυνηγάει» το ρεκόρ του πατέρα του στα πέναλτι

Ο Θωμάς Στρακόσα ήταν πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην 21η αγωνιστική της Super League, καθώς απέκρουσε ένα ακόμη πέναλτι φέτος, για να κρατήσει το ισόπαλο 0-0 για την ομάδα του.

Αυτή ήταν η τρίτη απόκρουση πέναλτι από τον Θωμά Στρακόσα τη φετινή σεζόν για την ΑΕΚ και έτσι “κυνηγάει” πλέον το ρεκόρ του πατέρα του και θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, Φώτη Στρακόσα, με τις τέσσερις αποκρούσεις πέναλτι τη σεζόν 1998-99.

Η τρίτη επέμβαση σε εκτέλεση πέναλτι για τον Θωμά Στρακόσα τον οδήγησε σε ένα μονοπάτι με πολλά ρεκόρ και έναν «ανταγωνισμό» με τον πατέρα του, Φώτη Στρακόσα, ο οποίος κατέχει την κορυφή στην ιστορία της Α’ Εθνικής / Super League με 14 συνολικά «νίκες» σε πέναλτι απέναντι στους αντιπάλους του.

Ο Θωμάς Στρακόσα, για αρχή, πλησιάζει το ρεκόρ του πατέρα του σε μία σεζόν, το οποίο είναι οι τέσσερις επεμβάσεις της σεζόν 1998-99. Τότε είχε νικήσει τον Γιώργο Νασιόπουλο (Καβάλα – Πανιώνιος 1-5), τον Παντελή Κουμπή (Εθνικός – Πανιώνιος 0-4), τον Ιεροκλή Στολτίδη (Ηρακλής – Πανιώνιος 2-0) και τον Πέρσι Ολιβάρες (Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 0-1).

Αυτή τη σεζόν, ο Θωμάς Στρακόσα έχει νικήσει τον Αντρέα Τετέι (Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3), τον Κάρολ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3) και τον Γιώργο Γιακουμάκη (ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0).

Με αυτές τις τρεις επεμβάσεις, ο Θωμάς Στρακόσια έχει ήδη μπει στους κορυφαίους της ΑΕΚ, αφού ισοφάρισε την απόλυτη επίδοση που έχει ο Σπύρος Οικονομόπουλος τη σεζόν 1988-89 με τρεις επεμβάσεις απέναντι στον Σάκη Αναστασιάδη (Ηρακλής), τον Γιόζερ Κάρντος (Απόλλων Πόντου) και τον Ανδρέα Παπούλια (Εθνικός).

Τέσσερα και ο Κουέστα

Το ρεκόρ του Φώτη Στρακόσα ισοφάρισε σχετικά πρόσφατα ο Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 είχε νικήσει τους Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ), Ανδρέα Βασιλόγιαννη (Λαμία), Κώστα Φορτούνη (Ολυμπιακός) και Ζοάο Φιγκεϊρέντο (ΟΦΗ).

Τρεις επεμβάσεις πέναλτι σε μία σεζόν στα χρόνια της Super League έχουν οι Κώστας Χαλκιάς (Άρης, 2006-07), Αντώνης Νικοπολίδης (Ολυμπιακός, 2007-08), Γκιόργκι Λόρια (ΟΦΗ, 2014-15), Νίκος Παπαδόπουλος (Πανιώνιος, 2014-15) και Βλάντιμιρ Μπάγιτς (Λεβαδειακός, 2018-19).