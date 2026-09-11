Ο Τόμας Γουόκαπ έπαιξε για πρώτη φορά με την Dubai BC – Όσα έκανε στο 79-75 επί της Αναντολού Εφές

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της Dubai BC έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, στη φιλική νίκη της ομάδας του επί της Αναντολού Εφές (79-75), σε αγώνα που έγινε στην Αττάλεια.

Ο Τόμας Γουόκαπ αγωνίστηκε για κάτι παραπάνω από 17 λεπτά, είχε 6 πόντους (1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές), ένα ριμπάουντ, πέντε ασίστ και ένα κλέψιμο. Ο ΜακΚίνλι Ράιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 14 πόντους, ακολούθησε με 13 ο Φιόντου Καμπενγκέλε.

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Ο Ντάριο Σάριτς (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 33:34) κι ο Μάικ Τζέιμς (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) ήταν οι δύο που ξεχώρισαν από την Αναντολού Εφές.

Η Dubai BC ολοκληρώνει τις επόμενες ημέρες την προετοιμασία της επί τουρκικού εδάφους και θα γυρίσει στη βάση της καθώς ακολουθεί το Super Cup της Euroleague (18-19/9).

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 42-38, 56-52, 79-75