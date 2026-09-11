ΠΑΟΚ: Ο Σιμόν Μπάνζα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στο «δικέφαλου του Βορρά»

Ο Σιμόν Μπάνζα βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, ξεκινώντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Πλέον, ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ο Μπάνζα θα βάλει την υπογραφή του και θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ.

Το deal μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Αλ Τζαζίρα από τα ΗΑΕ συμπεριλαμβάνει τον δανεισμό του Σιμόν Μπάνζα για την φετινή σεζόν, με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ.