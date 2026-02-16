Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Τόμας Κεντζιόρα συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει έναν αγώνα του ΠΑΟΚ

Ποινής μιας αγωνιστικής θα πρέπει να εκτίσει ο Κεντζιόρα
Κεντζιόρα
Η στιγμή που ο Κεντζιόρα δέχεται την κίτρινη κάρτα (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Τόμας Κεντζιόρα αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League και πλέον θα χρειαστεί να μείνει εκτός σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Αυτή ήταν η τρίτη κάρτα για τον Τόμας Κεντζιόρα στη σεζόν και έτσι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για ένα ματς, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποφασίζει ποιο θα είναι αυτό.

Ο έμπειρος αμυντικός καλείται να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, η οποία και αντιμετωπίζει κατά σειρά τους ΑΕΛ (εκτός), Αστέρα (εντός), Κηφισιά (εκτός) και Ολυμπιακό (εκτός).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
57
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo