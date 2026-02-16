Ο Τόμας Κεντζιόρα συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει έναν αγώνα του ΠΑΟΚ

Ο Τόμας Κεντζιόρα αντίκρυσε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League και πλέον θα χρειαστεί να μείνει εκτός σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Αυτή ήταν η τρίτη κάρτα για τον Τόμας Κεντζιόρα στη σεζόν και έτσι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για ένα ματς, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποφασίζει ποιο θα είναι αυτό.

Ο έμπειρος αμυντικός καλείται να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, η οποία και αντιμετωπίζει κατά σειρά τους ΑΕΛ (εκτός), Αστέρα (εντός), Κηφισιά (εκτός) και Ολυμπιακό (εκτός).