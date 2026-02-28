Ο Τραμπ θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Μέσι και την Ίντερ Μαϊάμι για την κατάκτηση του MLS

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (05/03/26) θα υποδεχθεί την Ίντερ Μαϊάμι και τον Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο μετά την κατάκτηση του MLS.

Τρεις μήνες μετά την πρώτη κατάκτηση του MLS στην ιστορία της, η Ίντερ Μαϊάμι με μπροστάρη τον Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί, σύμφωνα με το Athletic, στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσει αυτό το γεγονός μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αργεντινός το 2025 είχε λάβει πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο, επί προεδρίας Μπάιντεν για να παραλάβει το προεδρικό μετάλλιο ελευθερίας, όμως δεν είχε καταφέρει να παραστεί.

Αυτή, λοιπόν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί εκεί για να γιορτάσει με τους συμπαίκτες του την πρώτη κατάκτηση του MLS.