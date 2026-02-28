Αθλητικά

Ο Τραμπ θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Μέσι και την Ίντερ Μαϊάμι για την κατάκτηση του MLS

Ο Μέσι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στον Λευκό Οίκο
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Evelyn Hockstein

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (05/03/26) θα υποδεχθεί την Ίντερ Μαϊάμι και τον Λιονέλ Μέσι στον Λευκό Οίκο μετά την κατάκτηση του MLS.

Τρεις μήνες μετά την πρώτη κατάκτηση του MLS στην ιστορία της, η Ίντερ Μαϊάμι με μπροστάρη τον Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί, σύμφωνα με το Athletic, στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσει αυτό το γεγονός μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αργεντινός το 2025 είχε λάβει πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο, επί προεδρίας Μπάιντεν για να παραλάβει το προεδρικό μετάλλιο ελευθερίας, όμως δεν είχε καταφέρει να παραστεί.

Αυτή, λοιπόν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί εκεί για να γιορτάσει με τους συμπαίκτες του την πρώτη κατάκτηση του MLS.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
151
87
51
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo