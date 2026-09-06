Αθλητικά

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 0-5: Πάρτι των Καταλανών στο Μεστάγια

Οι μπλαουγκράνα έκαναν το 4 στα 4 στη La Liga
Ο Ραφίνια
Ο Ραφίνια πανηγυρίζει σαν τον Spiderman στο Βαλένθια - Μπαρτσελόνα/ REUTERS/Pablo Morano
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 5-0 τη Βαλενθια εκτός έδρας και έκανε το 4/4 στις πρώτες αγωνιστικές της La Liga και είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Το πάρτι της Μπαρτσελόνα στο Μεστάγια ξεκίνησε από νωρίς, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο 6′, μετά από ασίστ του Φερμίν, ο οποίος στο 22′ έκανε και το 2-0 των Καταλανών επί της Βαλένθια, που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τον κόσμο να ζητά την αποχώρηση του Κορμπεράν.

Ο Ραφίνια στο 50′ σκόραρε σε κενή εστία, εκμεταλλευόμενος τη δεύτερη ασίστ του Φερμίν στο ματς και πανηγύρισε α λα Spiderman. Ο Πέδρι στο 79′ πέτυχε το τέταρτο γκολ της Μπαρτσελόνα, ενώ το 5-0 «έγραψε» ο Γιαμάλ με το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση. Τα δύο τελευταία τέρματα των μπλαουγκράνα προήλθαν από τελικές πάσες του Όλμο.

Η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της La Liga. Η Βαλένθια είναι τελευταία με μόλις ένα βαθμό και αναμένονται αλλαγές για να μην μείνει ακόμα πιο πίσω στο κυνήγι της παραμονής στην κατηγορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
405
257
174
170
151
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo