Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 0-5: Πάρτι των Καταλανών στο Μεστάγια

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 5-0 τη Βαλενθια εκτός έδρας και έκανε το 4/4 στις πρώτες αγωνιστικές της La Liga και είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Το πάρτι της Μπαρτσελόνα στο Μεστάγια ξεκίνησε από νωρίς, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ στο 6′, μετά από ασίστ του Φερμίν, ο οποίος στο 22′ έκανε και το 2-0 των Καταλανών επί της Βαλένθια, που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τον κόσμο να ζητά την αποχώρηση του Κορμπεράν.

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Ο Ραφίνια στο 50′ σκόραρε σε κενή εστία, εκμεταλλευόμενος τη δεύτερη ασίστ του Φερμίν στο ματς και πανηγύρισε α λα Spiderman. Ο Πέδρι στο 79′ πέτυχε το τέταρτο γκολ της Μπαρτσελόνα, ενώ το 5-0 «έγραψε» ο Γιαμάλ με το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση. Τα δύο τελευταία τέρματα των μπλαουγκράνα προήλθαν από τελικές πάσες του Όλμο.

Η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της La Liga. Η Βαλένθια είναι τελευταία με μόλις ένα βαθμό και αναμένονται αλλαγές για να μην μείνει ακόμα πιο πίσω στο κυνήγι της παραμονής στην κατηγορία.