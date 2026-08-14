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Αθλητικά

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα

Βελτίωσε τη δική του καλύτερη επίδοση ο Έλληνας πρωταθλητής
Ο Απόστολος Σίσκος
Ο Απόστολος Σίσκος σε αγώνα κολύμβησης / EUROKINISSI
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Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να… προελαύνει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού και μετά το ασημένιο μετάλλιο 200 μέτρα ύπτιο, προκρίθηκε και στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα.

Με χρόνο 1:55.55, ο Απόστολος Σίσκος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα (από 1:56.12) και πήρε το “εισιτήριο” για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι, με την έκτη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και ήδη δευτεραθλητής Ευρώπης στο Παρίσι, θα έχει έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσει το δεύτερό του μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού, με τον τελικό να διεξάγεται το απόγευμα τους Σαββάτου (15/8/26) στις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Ο 21χρονος κολυμβητής ήταν εξαιρετικός στο φινάλε του αγώνα του και “έσπασε” το χρονόμετρο, για το νέο του πανελλήνιο ρεκόρ.

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