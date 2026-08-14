Φωτιά στην Κω, στην περιοχή Πυλί – Μάχη χωρίς εναέρια μέσα με μια δύσκολη πυρκαγιά

Συναγερμός σήμανε στην Κω στις 19.30 το απόγευμα της Παρασκευής (14/8/26) για φωτιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Πυλί.

Άμεσα ξεκίνησαν για το σημείο της φωτιάς 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης θα μεταβούν στην Κω με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.