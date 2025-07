Ο Τσιτσιπάς πόσταρε μετά τον χωρισμό του από την Μπαντόσα: «Θες να καταστρέψεις έναν άντρα; Γέλα με τον σκοπό του»

Μετά από αρκετό διάστημα “σιωπής” στα social media και με τα διεθνή Μέσα να αναφέρουν ότι έληξε η σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς “επέστρεψε” στα social media, κάνοντας ένα αινιγματικό σχόλιο.

Η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά και της Πάουλα Μπαντόσα φαίνεται πως… πέρασε οριστικά στο παρελθόν. Το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, ο ένας έκανε “unfollow” τον άλλον στα social media και παράλληλα, διέγραψαν και τις κοινές τους φωτογραφίες από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έντονη κοινή τους δραστηριότητα στα social media. Αν και καμία πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τον χωρισμό, όλα δείχνουν πως η σχέση αυτή, έφτασε στο τέλος της.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το διάσημο ζευγάρι χωρίζει καθώς είχαν μείνει χώρια για μερικούς μήνες στα μέσα του 2024. Τώρα όμως, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έρχεται να κάνει μια ανάρτηση που προκαλεί “θόρυβο” και απορίες.

“Θες να καταστρέψεις έναν άντρα; Γέλα με τον σκοπό του. Αμφισβήτησε την αποστολή του” έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος προσφάτως “κατέβηκε” δύο ακόμη σκαλοπάτια στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η ATP.

