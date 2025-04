Ο Τζα Μοράντ έκανε repost τον πανηγυρισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν πανηγύρισε σαν τον Τζα Μοράντ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με τον star των Μέμφις Γκρίζλις να μην μένει ασυγκίνητος.

Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν είχε σκοράρει στον αγώνα Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας με τον παίκτη των «πράσινων» να επιλέγει ένα ιδιαίτερο τρόπο προκειμένου να πανηγυρίσει, αντιγράφοντας τον Τζα Μοράντ.

Ο πανηγυρισμός του Ναν μάλιστα ταξίδεψε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τον παίκτη του ΝΒΑ να κάνει repost ένα σχετικό video.

@JaMorant ayeee u see whats going on https://t.co/AuW6MEwdmX