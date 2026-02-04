Ο Τζέιμς Χάρντεν στους Καβαλίερς

Τζέιμς Χάρντεν και Ντάριους Γκάρλαντ άλλαξαν ομάδα αλλά και περιφέρεια, με τον πρώτο να πηγαίνει στους Καβαλίερς και τον δεύτερο στους Κλίπερς.

Οι Κλίπερς έστειλαν τον Τζέιμς Χάρντεν στους Καβαλίερς για να πάρουν τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα draft pick δεύτερου γύρου.

Ο “Μούσιας” θα ηγηθεί της περιφέρειας των Καβαλίερς, έχοντας στο πλευρό του τον Ντόνοβαν Μίτσελ, ενώ ο Γκάρλαντ θα προσπαθήσει να βρει ένα σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Λος Άντζελες που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει.

Ο Χάρντεν έχει 24.1 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 7.3 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά 34.8 λεπτά σε 1195 αγώνες στο NBA με Θάντερ, Ρόκετς, Νετς, Σίξερς, Κλίπερς από το 2009 μέχρι σήμερα, ενώ ο Γκάρλαντ μετράει 18.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 6.7 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 33.1 λεπτά σε 408 ματς με τους Καβαλίερς από το 2019.