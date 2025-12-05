Ο Τζιάν Κλαβέλ τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ

Άτυχος στάθηκε ο Τζιάν Κλαβέλ στην ΑΕΚ, καθώς στην πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, τραυματίστηκε στον ώμο του και πλέον υπάρχει αγωνία για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

Ο Τζιάν Κλαβέλ αποτέλεσε νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας για την ενίσχυση της ομάδας του Σάκοτα, αλλά ο τραυματισμός του στην πρώτη προπόνηση με την ΑΕΚ, θα τον αφήσει μακριά από την αγωνιστική δράση για το επόμενο διάστημα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Κακοδαιμονίας συνέχεια… στην oμάδα μας, αφού στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» τραυματίστηκε (και) ο Τζιάν Κλαβέλ!

Ο διεθνής Πορτορικανός σκόρερ υπέστη σήμερα (Παρασκευή, 05/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία…

Εκτός δράσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας.

Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε…