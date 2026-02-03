Ο Τζιμπρίλ Σισέ ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό: «Χαρούμενα 118α γενέθλια στον αγαπημένο μου σύλλογο»

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει τα 118α γενέθλιά του και ο Τζιμπρίλ Σισέ με ένα απλό αλλά με πολύ νόημα μήνυμα ευχήθηκε στην ομάδα, που πέρασε δύο χρόνια της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έχει δείξει πολλές φορές ότι η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη και δεν ξεχνά να το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Αυτή τη φορά έστειλε τις ευχές του για τα γενέθλια του «αγαπημένου του συλλόγου», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

«Χαρούμενα 118α γενέθλια στον αγαπημένο μου σύλλογο», έγραψε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με τη φράση «Για πάντα» και μια πράσινη καρδιά.

Ο Γάλλος πρώην επιθετικός σε 87 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό πέτυχε 55 γκολ και πανηγύρισε το τελευταίο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου του 2010.