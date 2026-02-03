Αθλητικά

Ο Τζιμπρίλ Σισέ ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό: «Χαρούμενα 118α γενέθλια στον αγαπημένο μου σύλλογο»

Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» απέδειξε τον ισχυρό δεσμό που διατηρεί με τους πράσινους
Ο Τζιμπρίλ Σισέ
Ο Τζιμπρίλ Σισέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει τα 118α γενέθλιά του και ο Τζιμπρίλ Σισέ με ένα απλό αλλά με πολύ νόημα μήνυμα ευχήθηκε στην ομάδα, που πέρασε δύο χρόνια της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έχει δείξει πολλές φορές ότι η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη και δεν ξεχνά να το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Αυτή τη φορά έστειλε τις ευχές του για τα γενέθλια του «αγαπημένου του συλλόγου», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

«Χαρούμενα 118α γενέθλια στον αγαπημένο μου σύλλογο», έγραψε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με τη φράση «Για πάντα» και μια πράσινη καρδιά.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Djib Ciss (@djibrilcisse1981)

Ο Γάλλος πρώην επιθετικός σε 87 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό πέτυχε 55 γκολ και πανηγύρισε το τελευταίο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου του 2010.

