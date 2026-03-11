Ο Τζόι Μπάρτον προφυλακίστηκε μετά από κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Premier League, Τζόι Μπάρτον, προφυλακίστηκε μετά την κατηγορία για σοβαρή σωματική βλάβη σε άνδρα σε ένα γκολφ κλαμπ στο Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Τζόι Μπάρτον τέθηκε υπό κράτηση, μαζί με τον 50χρονο Γκάρι Ο’ Γκρέιντι, όπου κατηγορούνται για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης σε άνδρα, ο οποίος ενδέχεται να χάσει την όραση από το ένα μάτι.

Οι δύο άνδρες επιτέθηκαν στον 51χρονο προπονητή ερασιτεχνικής ομάδας Κέβιν Λιντς στο Huyton and Prescot Glof Club το βράδυ της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η εισαγγελέας ανέφερε ότι το θύμα είναι σοβαρά τραυματισμένο στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης με εγγύηση για τον Μπάρτον, που παρέμεινε υπό κράτηση. Ο Ο’Γκρέιντι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εισόδου στο γκολφ κλαμπ και η απαγόρευση επικοινωνίας με το φερόμενο θύμα ή μάρτυρες της υπόθεσης.

Οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, και η επόμενη εμφάνισή τους στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου.

Τον Ιούνιο του 2021 ο Μπάρτον είχε βιαιοπραγήσει κατά της συζύγου του, Τζόρτζια, μετά από έναν διαπληκτισμό που είχαν, ενώ γενικά είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς έχει βρεθεί στο τμήμα αρκετές φορές για επιθέσεις κατά προσώπων.

Ο Μπάρτον αγωνίστηκε ως μέσος σε αρκετούς συλλόγους της Αγγλίας, μεταξύ των οποίων οι Μάντσεστερ Σίτι, Νιούκαστλ, Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, Μπέρνλι και Ρέιντζερς.