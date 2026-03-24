Ο Τζον Πουλακίδας συστήνεται στο NBA: Η εμφάνισή του στο Μάβερικς – Γουόριορς

Ο Τζον Πουλακίδας έδωσε συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα του NBA με τη φανέλα των Μάβερικς.

Η ομάδα του Ντάλας ηττήθηκε στην παράταση από τους Γουόριορς, με τον Τζον Πουλακίδα να παίρνει χρόνο συμμετοχής, μένοντας στο παρκέ για σχεδόν 12 λεπτά.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ μέτρησε 9 πόντους με 3/5 τρίποντα, μοιράζοντας παράλληλα και 3 ασίστ.

Οι Μάβερικς, οι οποίοι έμειναν νωρίς φέτος εκτός στόχων στο NBA, δίνουν χρόνο στον Τζον Πουλακίδα, ο οποίος προσπαθεί να τους αποδείξει ότι αξίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.