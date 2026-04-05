Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αποθεώθηκε πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν την έναρξη του αγώνα της πρεμιέρας των πλέι οφ της Super League πάτησε στον αγωνιστικό χώρο για να αποθεωθεί από τους φίλους του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε μία μάχη πρωτιάς στην βαθμολογία της Super League, μετά και την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και οι φίλοι των ερυθρολεύκων αποθέωσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν την έναρξη του ντέρμπι.

Ο ιδιοκτήτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ μόλις άκουσε την αποθέωση σήκωσε το χέρι του για να ευχαριστήσει τους φιλάθλους της αγαπημένης του ομάδας, που έχουν γεμίσει για ακόμα μία φορά τη φετινή χρονία το φαληρικό στάδιο.