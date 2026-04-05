ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Οι πράσινοι ανάγκασαν τους Θεσσαλονικείς σε απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League

Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τον ΠΑΟΚ και δεν του απέτρεψε να κάνει το παιχνίδι του στην Τούμπα. Το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0).

Ο ΠΑΟΚ έχασε μία τεράστια ευκαιρία στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον Γερεμέγεφ, όμως από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να βρει άλλη μεγάλη στιγμή στην περιοχή του Λαφόν.

Η ομάδα του Μπενίτεθ έψαξε στον ανοιχτό χώρο το γκολ της νίκης, όμως όσες φορές βρέθηκε κοντά σε αυτό δεν ήταν εύστοχη και ψύχραιμη στην τελική ενέργεια.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό και ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες.

Η καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος ήταν μία κεφαλιά του Μπάμπα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χατσίδη, η οποία πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω από την μπάλα και έψαχνε τις όποιες ευκαιρίες του στον ανοιχτό χώρο, χωρίς όμως να βρει κάτι ουσιαστικό. Στο 34′ ήρθε η μεγαλύτερη απειλή των πρασίνων, με τον Γεντβάι να δοκιμάζει ένα γυριστό από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνά δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με φόρα το δεύτερο μέρος, αφού ο Κωνσταντέλιας έτρεξε από τη μία περιοχή στην άλλη, χωρίς κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού να καταφέρνει να τον σταματήσει με φάουλ, έσπασε την μπάλα στον Γερεμέγεφ και αυτός νικήθηκε από τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφτασε στον Γεντβάι μετά από τσαφ του Τετέι μέσα στην περιοχή και ο Κροάτης σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Μπενίτεθ απείλησε ξανά τον ΠΑΟΚ με μακρινή μπαλιά του Τσιριβέγια και τον Ζαρουρί να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Ο Μαροκινός είναι πιθανό να ήταν οφσάιντ, με τον βοηθό να μην δίνει την παράταση στην κανονική ροή του αγώνα.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στην αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έχασε βαθμούς στην Τούμπα κόντρα στον Παναθηναϊκό, που στάθηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του εκεί στη φετινή σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει και έφτασε τους 58 βαθμούς και περιμένει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για να δει την απόσταση που θα έχει από την κορυφή της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ. Οι πράσινοι είναι τέταρτοι με 50 βαθμούς και παραμένει δύσκολο να τερματίσει πάνω από την 4η θέση.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε (66′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66′ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Μπακασέτας (75′ Ρενάτο Σάντσες), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (64′ Ζαρουρί), Τεττέη (75′ Σβιντέρσκι), Ταμπόρδα (75′ Αντίνο).