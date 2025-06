Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχωράει σε νέα μεγάλη επένδυση για το γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την έγκριση της αίτησης για την ανακατασκευή του γηπέδου της ομάδας, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να ετοιμάζεται για μία νέα μεγάλη επένδυση στην ομάδα της Premier League.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει γνωστό εδώ και καιρό το μεγαλόπνοο σχέδιό του για την αναβάθμιση του City Ground και φαίνεται ότι άνοιξε ο δρόμος για μία “γιγαντιαία” επένδυση, η οποία και θα ξεπεράσει συνολικά τα 150 εκατομμύρια ευρώ, για το γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το πρώτο στάδιο, το οποίο και έλαβε τη σχετική έγκριση, περιλαμβάνει την αναβάθμιση της μίας κερκίδας του γηπέδου, η οποία και θα κατεδαφιστεί για να ανεγερθεί μία νέα, που θα αυξήσει τη χωρητικότητα κατά σχεδόν 5.000 θέσεις.

The Club is delighted that Rushcliffe Borough Council’s Planning Committee has approved our application regarding the redevelopment of the City Ground.



We look forward to working closely with our partners on the next steps and will provide a further update in due course. pic.twitter.com/ib0PjOo4bK