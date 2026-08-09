Παναθηναϊκό Στάδιο: Ξεκινάει ο καθαρισμός των μαρμάρων με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη

Για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια και με την οικονομική υποστήριξη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα (10/08/26, στις 09:00) ο καθορισμός των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ο καθαρισμός θα γίνει με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης, ώστε να προστατευθεί και να αναδειχθεί η ιστορικότητα του Παναθηναϊκού Σταδίου, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω χορηγίας της ναυτιλιακής εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

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Η ενημέρωση από την ΕΟΕ

Μια ιστορική διαδικασία για την προστασία και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπισμού ξεκινά τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, στις 09:00, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια, πραγματοποιείται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., στο πλαίσιο της έμπρακτης συμβολής του στην προστασία και ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου.

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Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα και την ιστορικότητα του Σταδίου, υπό την επιστημονική εποπτεία του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορρέ, επίσημου συμβούλου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και με τη συνεργασία και καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο καθαρισμός θα γίνει με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης, με βασική προτεραιότητα την προστασία του μαρμάρου και τη διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημείου.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την αναβάθμιση, συντήρηση και ανάδειξη αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενός χώρου παγκόσμιας ακτινοβολίας, άρρηκτα συνδεδεμένου με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και την ιστορία του σύγχρονου Ολυμπισμού.