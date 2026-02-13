Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε γκολ και ασίστ για την Μπενφίκα στη νίκη με 2-1 επί της Σάντα Κλάρα

Νέο προσωπικό σόου από τον Παυλίδη στην Πορτογαλία
Ο Παυλίδης
Ο Παυλίδης πανηγυρίζει σε αγώνα της Μπενφίκα / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε έναν ακόμη φετινό αγώνα της Μπενφίκα, καθώς σκόραρε ξανά για την ομάδα του, στη νίκη με 2-1 επί της Σάντα Κλάρα στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Η Μπενφίκα βρίσκεται σε καλή περίοδο με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της και έφθασε τα 22 ματς χωρίς ήττα κόντρα στην Σάντα Κλάρα, την οποία και “λύγισε” με γκολ και ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ με ωραία κεφαλιά και έκανε ακόμη καλύτερη προσπάθεια στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, δίνοντας την ασίστ στον Πάουλο Βίκτορ, πριν μειώσουν στο τελικό σκορ οι γηπεδούχοι.

Ο Παυλίδης έχει πλέον 20 γκολ και 4 ασίστ στη σεζόν με την Μπενφίκα.

Αθλητικά
