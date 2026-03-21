Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στα γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-0 επί της Γκιμαράες

Χειροκροτήθηκε από τους οπαδούς της Μπενφίκα ο Έλληνας επιθετικός
Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν είχε σκοράρει για την Μπενφίκα από τα μέσα Φεβρουαρίου, αλλά κόντρα στην Γκιμαράες επέστρεψε στα γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-0 κόντρα στην Γκιμαράες.

Με τον Πρεστιάνι να έχει ανοίξει το σκορ από το 14′, ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε στη συνέχεια το… όπλο του και με ωραίο πλασέ από κοντά στο 55′, “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του επί της Γκιμαράες, πριν ακολουθήσει ένα αυτογκόλ, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο διατήρησε έτσι το αήττητό της στο πρωτάθλημα, όπου ο Έλληνας επιθετικός έφθασε τα 21 γκολ, με αποτέλεσμα να κερδίσει και το χειροκρότημα του κόσμου στην αλλαγή του, κατά τη διάρκεια του του αγώνα.

Συνολικά, ο Παυλίδης έχει 29 γκολ σε 47 παιχνίδια στη σεζόν.

