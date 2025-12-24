Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μοίρασε δώρα σε παιδιά μαζί με τους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα

Οι παίκτες των «αετών» πρόσφεραν δώρα και χαμόγελα σε παιδιά
Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα/ REUTERS/Rita Franca

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μαζί με τους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα μοίρασαν δώρα σε παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Σάντα Μάρτα ντε Κόρροϊος και το Boba Studio Project.

Τα παιδιά έμοιαζαν πολύ χαρούμενα που έβλεπαν από κοντά τους παίκτες της Μπενφίκα και είχαν την ευκαιρία να πάρουν αυτόγραφα και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε και αυτός δώρα στους μικρούς φίλους των «αετών».

 

Τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν και λίγο με τους παίκτες της Μπενφίκα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo