Ο Βαγγέλης Παυλίδης μοίρασε δώρα σε παιδιά μαζί με τους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μαζί με τους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα μοίρασαν δώρα σε παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Σάντα Μάρτα ντε Κόρροϊος και το Boba Studio Project.

Τα παιδιά έμοιαζαν πολύ χαρούμενα που έβλεπαν από κοντά τους παίκτες της Μπενφίκα και είχαν την ευκαιρία να πάρουν αυτόγραφα και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε και αυτός δώρα στους μικρούς φίλους των «αετών».

Τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν και λίγο με τους παίκτες της Μπενφίκα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.