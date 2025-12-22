Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε το μοναδικό γκολ στο Μπενφίκα – Φαρμαλικάο 1-0

Συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα ο διεθνής επιθετικός
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει κόντρα στη Φαρμαλικάο
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει κόντρα στη Φαρμαλικάο / REUTERS/Rodrigo Antunes

Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτογαλία, σκόραρε ξανά για την Μπενφίκα στη νίκη με 1-0 κόντρα στη Φαρμαλικάο και αύξησε το φοβερό απολογισμό του μέσα στο 2025.

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βαγγέλης Παυλίδης έκρινε Μπενφίκα – Φαρμαλικάο υπέρ της ομάδας του και έφθασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025 για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Μπενφίκα πήρε έτσι ένα σημαντικό “τρίποντο” στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, αφού με αυτό μείωσε τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Πόρτο στους 8 βαθμούς και έμεινε “ζωντανή” για τη “μάχη” του τίτλου ενόψει του 2026.

Με αυτό το γκολ δε, ο Παυλίδης “έπιασε” την ιστορική επίδοση του Εουσέμπιο με τα 43 γκολ σε μία χρονιά.

