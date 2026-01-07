Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε αλλά η Μπενφίκα αποκλείστηκε από την Μπράγκα στα ημιτελικά του League Cup Πορτογαλίας

Τελικός έκπληξη στην Πορτογαλία μεταξύ Μπράγκα και Γκιμαράες
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Pedro Nunes

Μια ημέρα μετά τον αποκλεισμό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας από την Γκιμαράες στα ημιτελικά του League Cup Πορτογαλίας, ήρθε η σειρά της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη να ηττηθεί με 3-1 από την Μπράγκα και να χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο, μένοντας εκτός τελικού.

Η Μπράγκα έδειξε τις διαθέσεις της από νωρίς, με τον Πάου Βίκτορ να σκοράρει στο 19′, ενώ ο Σαλαζάρ έκανε το 2-0 στο 33′. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε την Μπενφίκα ξανά στο παιχνίδι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 64′, ωστόσο στο 81′ ο Λαγκερμπιέλκε διαμόρφωσε το τελικό 3-1!Στο 90′ αποβλήθηκε ο Οταμέντι.

Η Μπράγκα έκλεισε έκλεισε έτσι θέση στον τελικό του League Cup Πορτογαλίας, όπου την περιμένει η Γκιμαράες.

