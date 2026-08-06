Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με πέναλτι στη νίκη της Μπενφίκα με 6-1 κόντρα στη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη

Η Μπενφίκα κέρδισε 6-1 την Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα πέντε γκολ ήδη τη φετινή σεζόν, καθώς μετά τα τέσσερα που πέτυχε κόντρα στη Σεν Γκάλεν με την Μπενφίκα για τα προκριματικά του Europa League βρήκε δίχτυα και απέναντι στους Σκωτσέζους για να κάνει το 3-0 στην αναμέτρηση, ενώ είχε και ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ.

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Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν βασικός για τη Χάρτς που για να κερδίσει τη συμμετοχή της σε League Phase θα παλέψει στα πλέι οφ του Conference League, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα στη Σκωτία.

Η Μπενφίκα θα βρει μπροστά της τον ηττημένο του Άαρχους – Σαμπάχ στα πλέι οφ της διοργάνωσης.