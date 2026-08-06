Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με πέναλτι στη νίκη της Μπενφίκα με 6-1 κόντρα στη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη

Η πορτογαλική ομάδα είναι ουσιαστικά άνετη για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League
Ο Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει γκολ του με την Μπενφίκα/ (AP Photo/Armando Franca)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μπενφίκα κέρδισε 6-1 την Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα πέντε γκολ ήδη τη φετινή σεζόν, καθώς μετά τα τέσσερα που πέτυχε κόντρα στη Σεν Γκάλεν με την Μπενφίκα για τα προκριματικά του Europa League βρήκε δίχτυα και απέναντι στους Σκωτσέζους για να κάνει το 3-0 στην αναμέτρηση, ενώ είχε και ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν βασικός για τη Χάρτς που για να κερδίσει τη συμμετοχή της σε League Phase θα παλέψει στα πλέι οφ του Conference League, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα στη Σκωτία.

Η Μπενφίκα θα βρει μπροστά της τον ηττημένο του Άαρχους – Σαμπάχ στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
87
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo