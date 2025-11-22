Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στα γενέθλιά του και χάρισε την πρόκριση στην Μπενφίκα στο Κύπελλο Πορτογαλίας

Δεύτερο γκολ στο Κύπελλο Πορτογαλίας για τον Βαγγέλη Παυλίδη
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει για την Μπενφίκα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει για την Μπενφίκα / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκλεισε τα 27 του χρόνια (27/11) και το γιόρτασε με ένα ακόμη γκολ για την Μπενφίκα, αφού σκόραρε στη νίκη με 2-0 κόντρα στην Ατλέτικο Κλουμπ και “υπέγραψε” την πρόκριση της ομάδας του στο Κύπελλο Πορτογαλίας.

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βαγγέλης Παυλίδης “σφράγισε” το διπλό της Μπενφίκα στην έδρα της Ατλέτικο Κλουμπ, με την ομάδα να “τσεκάρει” έτσι και το εισιτήριό της για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Πορτογαλίας, όντας πλέον στη φάση των “16”.

Το σκορ για τους “αετούς” της Λισαβόνας είχε ανοίξει τρία λεπτά νωρίτερα ο Ρίος, ενώ ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έφθασε πλέον τα 14 γκολ σε 22 αγώνες στη σεζόν.

Ο Παυλίδης γνώρισε έτσι και νέα αποθέωση στην Πορτογαλία.

