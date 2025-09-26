Ο Βαγγέλης Παυλίδης «υπέγραψε» την ανατροπή της Μπενφίκα στη νίκη με 2-1 επί της Ζιλ Βιθέντε

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα με 2-1 επί της Ζιλ Βιθέντε, αφού πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο, χαρίζοντάς της τους τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Με την Μπενφίκα να έχει μείνει μάλιστα πίσω στο σκορ από το 11′ με γκολ του Λουίς Εστέβες, ο Βαγγέλης Παυλίδης χρειάστηκε να ολοκληρώσει… μόνος του την ανατροπή κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε για να επαναφέρει τους “αετούς” της Λισαβόνας στα θετικά αποτελέσματα, μετά την “γκέλα” με τη Ρίο Άβε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διεθνής επιθετικός ισοφάρισε στο 18′ με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή και πέτυχε δεύτερο προσωπικό γκολ για το 2-1 της Μπενφίκα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 26ο λεπτό του αγώνα.

Στη συνέχεια η Ζιλ Βιθέντε “πίεσε” για την ισοφάριση και είχε ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR, με τον Μουρίνιο να “θωρακίζει” την ομάδα του στην άμυνα, στο υπόλοιπο του αγώνα, για να πάρει στο τέλος το “τρίποντο”.