Ο Βάνια Ντρκούσιτς ξανά στο «στόχαστρο» του ΠΑΟΚ

Αποχωρεί από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ο 26χρονος διεθνής Σλοβένος αμυντικός
Ο Ντρκούσιτς με την εθνική Σλοβενίας
Ο Ντρκούσιτς με την εθνική Σλοβενίας

Ο Βάνια Ντρκούσιτς παραμένει στο “στόχαστρο” του ΠΑΟΚ και στη Σλοβενία υποστηρίζουν ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν την περίπτωση συνεργασίας, αφού ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί για τον Βάνια Ντρκούσιτς και το καλοκαίρι του 2024, πριν αυτός καταλήξει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αλλά τότε η μετεγγραφή του δεν προχώρησε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Με τον 26χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή να επιθυμεί όμως να φύγει από τη Ρωσία, δεν αποκλείεται το “παράθυρο” για τη μετεγγραφή του να… ανοίξει ξανά στον ΠΑΟΚ, ενόψει του Ιανουαρίου.

