«Ο Βασίλιε Μίτσιτς μένει ελεύθερος από τους Σανς» γράφουν στις ΗΠΑ

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτελεί διακαή πόθο του Ολυμπιακού, για την ενίσχυση της περιφέρειας, με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, ο Σέρβος γκαρντ των Σανς βρίσκεται στο “στόχαστρο” κι άλλων ομάδων (Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε, Ερυθρού Αστέρα).

Μέχρι τώρα, υπήρχε και το “πρόβλημα” των Σαν στη συγκεκριμένη υπόθεση, κάτι που όπως φαίνεται… εξαφανίζεται. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ από τις ΗΠΑ, η ομάδα του ΝΒΑ πήρε την απόφαση να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς για τη νέα σεζόν, έναντι 8,1 εκατ. δολαρίων

The Phoenix Suns are declining Vasilije Micic $8.1 million team option for next season making him an unrestricted free agent, league sources tell @BallReportX. Phoenix had until June 29 to exercise or bypass the option. pic.twitter.com/PGjh2DzNeV