Ο Βασίλης Σπανούλης αποχωρεί οριστικά από τη Μονακό

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα συνεχίσει τελικά στον πάγκο της Μονακό, αφού και η τελευταία του συνάντηση με τη διοίκηση του συλλόγου, δεν κατέληξε σε κάποια λύση για τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μετά από περίπου ένα χρόνο στη θέση του προπονητή της Μονακό έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης θα αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, μετά την ουσιαστική αποχώρηση του Ρώσου ιδιοκτήτη της.

Ο θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ αναμένεται μάλιστα να αποτελέσει άμεσα παρελθόν, αφού απομένει μόνο η ανακοίνωση για το “διαζύγιο” με τους Μονεγάσκους και ως εκ τούτου, δεν θα βρεθεί στον πάγκο της ομάδας, για το επόμενο ματς της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.