Αθλητικά

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχωρεί οριστικά από τη Μονακό

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Βασίλης Σπανούλης για τη Μονακό
Ο Βασίλης Σπανούλης
Ο Βασίλης Σπανούλης σε αγώνα της Μονακό / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα συνεχίσει τελικά στον πάγκο της Μονακό, αφού και η τελευταία του συνάντηση με τη διοίκηση του συλλόγου, δεν κατέληξε σε κάποια λύση για τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μετά από περίπου ένα χρόνο στη θέση του προπονητή της Μονακό έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης θα αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, μετά την ουσιαστική αποχώρηση του Ρώσου ιδιοκτήτη της.

Ο θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ αναμένεται μάλιστα να αποτελέσει άμεσα παρελθόν, αφού απομένει μόνο η ανακοίνωση για το “διαζύγιο” με τους Μονεγάσκους και ως εκ τούτου, δεν θα βρεθεί στον πάγκο της ομάδας, για το επόμενο ματς της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
78
56
55
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo