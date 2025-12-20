Συμβαίνει τώρα:
Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε έκπληκτος: «Καλησπέρα στον κανέναν» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου χωρίς δημοσιογράφους

Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Έλληνα κόουτς, μετά τη νίκη της Μονακό
Ο Βασίλης Σπανούλής (ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Ο Βασίλης Σπανούλής (ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Σπάνιο σκηνικό στο Μονακό, καθώς κανείς δημοσιογράφος δεν βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Σπανούλη μετά την ευρεία νίκη επί της Μπάγερν (103-77) στη Euroleague, με τον Έλληνα κόουτς να γελάει από αμηχανία!

Παρά την εντυπωσιακή νίκη της Μονακό μέσα στο Πριγκιπάτο, ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε μπροστά σε μια άδεια αίθουσα συνέντευξης Τύπου, έχοντας μόνο ενεργά μικρόφωνα μπροστά του.

Χαιρετώντας τον… κανέναν, ο κόουτς της Μονακό δεν έκρυψε την έκπληξή του, τονίζοντας πως κάτι αντίστοιχο δεν του έχει συμβεί ποτέ στην καριέρα του.

“Καλησπέρα στον… κανέναν εδώ! Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στην ζωή μου να μην υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη. Ευχαριστώ” δήλωσε και αποχώρησε..

