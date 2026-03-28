Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου παρακολούθησαν από κοντά τον γιο τους Θανάση σε αγώνα παίδων του Ολυμπιακού

Ο μεγάλος γιος του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, Θανάσης, αγωνίζεται στην ομάδα παίδων του Ολυμπιακού και μάλιστα ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει επιστρέψει στην Ελλάδα μετά την παραίτησή του από τη Μονακό και έτσι είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον γιο του Θανάση στον αγώνα του Ολυμπιακού, μαζί με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου.

Ο 16χρονος αθλητής είχε δε και ένα καλό ματς για τον Ολυμπιακό, αφού “μέτρησε” 7 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, στη νίκη της ομάδας του στην παράταση.

Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16.