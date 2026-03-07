Ο Βασίλης Σπανούλης θα απέχει από τον αγώνα της Μονακό με τη Σολέ

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της θα παραταχθεί η Μονακό στον αγώνα με τη Σολέ, το βράδυ του Σαββάτου (7/3 στις 21:30).

Όπως υποστηρίζει η Equipe, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα της Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα.

“Ακόμα μία βόμβα στη Μονακό, η οποία παραμένει σε δύσκολη κατάσταση. Όπως αναφέρουν πολλά media και επιβεβαιώνει η Equipe, η ομάδα δεν θα έχει τον προπονητή της στον αποψινό αγώνα με την Σολέ. Αυτό μετά από ένα πολύ έντονο φινάλε στον αγώνα της EuroLeague, στον οποίο ο Σπανούλης δεν μίλησε στα media” αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

“Όπως και οι παίκτες, έτσι και ο Σπανούλης έχει υποφέρει από καθυστέρηση στην πληρωμή των μισθών του. Βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του τριετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει με την ομάδα” προσθέτει η Equipe.

Ο 43χρονος Έλληνας προπονητής έχει φτάσει στα όριά του, μιας και η Μονακό έχει τρομερά οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν, φυσικά, τους παίκτες.

Μόνο τυχαίες δεν είναι οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς της EuroLeague.

Βγήκε νοκ άουτ ο Μίροτιτς, με 10 παίκτες έμεινε η Μονακό

Στο μεταξύ, όλο και χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Δεν έφτανε η βαριά ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και το επεισόδιο που ακολούθησε ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο, ήρθε ένα ακόμη άσχημο νέο να «κλονίσει» περισσότερο τον οργανισμό του Πριγκιπάτου.

Ο Νίκολα Μίροτιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, που όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, είναι αρκετά σοβαρός και δεν αποκλείεται να τον αφήσει μακριά από τα παρκέ από 6-8 εβδομάδες μέχρι και 4 μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα μείνει με 10 παίκτες στο ρόστερ της ενόψει των υποχρεώσεων της στην Euroleague.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να μείνει στα… πιτς γι’ αρκετές εβδομάδες, χωρίς ν’ αποκλείεται το ενδεχόμενο να τελειώσει πρόωρα η σεζόν για τον ίδιο.