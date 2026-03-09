Ο Βασίλης Σπανούλης θα απουσιάζει και από το ματς της Μονακό με την Ναντέρ

Για δεύτερο σερί παιχνίδι, ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να απουσιάσει από τον πάγκο της Μονακό. Σύμφωνα με το “BeBasket” και το “Nice-Matin”, ο Έλληνας προπονητής δεν θα κοουτσάρει την ομάδα του Πριγκιπάτου στο παιχνίδι με τη Ναντέρ (10.03.2026) για το Κύπελλο Γαλλίας

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν καθοδήγησε την Μονακό απέναντι στη Σολέ, με τα Μέσα να τονίζουν πως αυτό δεν συνέβη λόγω των οικονομικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, αλλά εξαιτίας γαστρεντερίτιδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα όμως με το «Be Basket», η απουσία του έχει και άλλες προεκτάσεις και συνδέεται με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μονακό, με τον Έλληνα τεχνικό να σκέφτεται σοβαρά την αποχώρησή του, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Σέργκι Γκλαντίρ, αναμένεται να καθοδηγήσει τη Μονακό για ακόμη ένα ματς, το οποίο ασφαλώς θα είναι δύσκολο για τους Μονεγάσκους.