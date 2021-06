Ένα από τα πιο “hot” ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, περνάει μέρος των διακοπών του στην Ελλάδα. Στη Μύκονο ο επιθετικός της Ντόρτμουντ, μαζί με τον Ριγιάντ Μαχρέζ.

Η Νορβηγία δεν κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Euro 2020. ο Έρλινγκ Χάαλαντ όμως δεν τα.. έβαψε μαύρα και απολαμβάνει τις διακοπές του. Όπως αποκάλυψε με τις ανατρήσεις του στα social media, ο επιθετικός της Ντόρτμουντ βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Μάλιστα, ένα video που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον Χάαλαντ να διασκεδάζει με την ψυχή του μαζί με τον επιθετiκό της Μάντσεστερ Σίτι, Ριγιάντ Μαχρέζ.

Enjoying my holidays in 🇬🇷 #MondayMotivation 🤙🏻 pic.twitter.com/RCFeWSwEX6

Erling Haaland is partying with Riyad Mahrez on holiday in Mykonos 👀



(via dawnward4/Instagram) pic.twitter.com/rDlAtPvurE