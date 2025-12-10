Ο Χάρι Κέιν αποφάσισε να παραμείνει και να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου

Ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως έχει αποφασίσει να μην είναι αυτή η τελευταία του σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, καθώς δεν θα ενεργοποιήσει τον όρο που είχε στο συμβόλαιό του για να πάρει μεταγραφή τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τη Bild, δε θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει αν βρει πρόταση 65.000.000 ευρώ. Ποσό που πιθανότατα, θα ήταν εύκολο να δοθεί για έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών του κόσμου.

Ο Άγγλος αποφάσισε μάλιστα να μπει σε συζητήσεις για να επεκτείνει το συμβόλαιό του, που ολοκληρώνεται το 2027. Ο Κέιν σε 119 εμφανίσεις με τους Βαυαρούς έχει πετύχει 113 γκολ και έχει κατακτήσει τους πρώτους τίτλους της καριέρας του.