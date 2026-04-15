Ο Χάρι Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική για εξύβριση κατά του τέταρτου διαιτητή

Χωρίς τον Χάρι Μαγκουάιρ θα παραταχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον της Τσέλσι στην αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της Premier League (18.04.2026, 22:00), εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (15.04.2026) η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο 33χρονος διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το 2027, κλήθηκε σε απολογία μετά την αποβολή του στο 78′ της ισοπαλίας (2-2) με την Μπόρνμουθ τον περασμένο μήνα. Η FA ανέφερε ότι ο Μαγκουάιρ φέρεται να «συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα ή χρησιμοποίησε υβριστικά ή, προσβλητικά λόγια και επιθετική συμπεριφορά προς τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης».

Ο ίδιος ο Χάρι Μαγκουάιρ αποδέχθηκε την κατηγορία και του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 30.000 λιρών. Για το ματς με την Τσέλσι, η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό, Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος θα χάσει τα επόμενα τρία παιχνίδια της ομάδας (απέναντι σε Τσέλσι, Μπρέντφορντ και Λίβερπουλ), μετά από την αποβολή του για βίαιη συμπεριφορά στην εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Λιντς.