Ο Χέφτε Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε

Στην Αλμπαθέτε, ομάδα της LaLiga 2, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χέφτε Μπετανκόρ, με τον Ισπανό επιθετικό να παραχωρείται από τον Ολυμπιακό -για την ερχόμενη σεζόν- με τη μορφή δανεισμού.

Ο Χέφτε Μπετανκόρ αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τον Ολυμπιακό, πληρώνοντας ένα ποσό κοντά στις 500 χιλ. ευρώ στον Πανσερραϊκό και συνέχισε να αγωνίζεται στην ομάδα των Σερρών μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Ο 32χρονος Ισπανός επιθετικός δοκιμάστηκε στην προετοιμασία των Πειραιωτών από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να κρίνει ότι ο παίκτης θα πρέπει να παραχωρηθεί δανεικός.

“Ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας την περασμένη σεζόν, ο Χέφτε έρχεται με ένα δυνατό ταλέντο: 19 γκολ σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 21 σε 33 αγώνες αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο Ελλάδας”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Αλμπαθέτε.





Acuerdo con @olympiacosfc para la cesión, con opción de compra, del máximo goleador de la pasada Superliga griega



¡Bienvenido, @Jeftebetancor! — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) August 8, 2025

Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στο βιογραφικό του και στις ομάδες που έχει αγωνιστεί.